El jugador ucraniano del Zenit de San Petersburgo, Yaroslav Rakitskiy, abandonó el club este miércoles después de solicitar la rescisión de su contrato debido a la situación que vive su país tras la invasión de Rusia.

Rakitskiy, de 32 años, pidió al Zenit rescindir el contrato que finalizaba el próximo mes de julio alegando una “situación familiar difícil”, tras el conflicto desatado por Rusia en Ucrania.

“El club y nuestra afición agradecen a Yaroslav Rakitskiy reconociendo la profesionalidad y pasión que mostró como jugador por el club. Deseamos sinceramente lo mejor para Yaroslav, sus amigos y su familia”, indicó el Zenit en un comunicado.

El central ucraniano llegó al Zenit en enero del año 2019 y, desde entonces, ha disputado 108 partidos y ha marcado 7 goles, habiendo logrado tres Ligas con el club de San Petersburgo, que tiene como seguidor al presidente del país Vladimir Putin.

Yaroslav Rakitskiy, que recibió fuertes críticas cuando fichó por el Zenit hace tres años, dejó de ser llamado para jugar con la selección de Ucrania, con la que ha disputado un total de 55 partidos en su carrera profesional.

Yaroslav Rakitskiy has requested an early end to his contract and this has been agreed by the club.

We sincerely wish all the best to Yaroslav, his friends and his family.

Details: https://t.co/OiaUCPaado pic.twitter.com/RUBE1t0eFZ

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 2, 2022