Un 2 de marzo de 2002 el neerlandés Dennis Bergkamp convirtió el icónico gol a Newcastle haciendo un autopase de espaldas y que fue votado como el mejor gol de la Premier League inglesa en los primeros 20 años de existencia. Aunque perfectamente puede postular al mejor de la historia del torneo.

Con más de 10 bajas y con un partido entre semana ante el Bayern Munich por la Champions League el histórico equipo de Arsene Wenger y que maravilló al mundo a principios de siglo se dirigió a Saint James Park, casa del Newcastle, para intentar cobrar revancha del partido de la primera vuelta, en la que los dirigidos por Sir Bobby Robson habían derrotado a los ‘gunners’.

Entre las ausencias estaba hasta Thierry Henry, pero Dennis Bergkamp, como de costumbre, asumió su rol. Al frente, además de Bobby Robson en el banco de suplentes, estaba Alan Shearer y Craig Bellamy, entre otros. Si bien quisieron sorprender nuevamente al Arsenal, terminaron viendo uno de los mejores goles de la Premier desde una posición privilegiada.

Bergkamp marcó el 1-0 con esta joya, que quedó para siempre en la memoria de los fanáticos del deporte. De hecho, el propio arquero que concedió el gol, Shay Given, destacó la habilidad del neerlandés del Arsenal. En un Live de Facebook el portero fue consultado por el mejor gol que le marcaron y no dudó.

“Pienso que el gol de Dennis Bergkamp se desmarca del resto porque fue votado como el mejor de la historia de la Premier League. Después del gol le preguntaban si es que lo quiso hacer y dijo que sí. Y porque es un jugador con tanta clase, tan inteligente, deberían darle más crédito por ese gol. Creo que él lo quiso hacer”, reconoció el ex portero.

Bergkamp, en conversación con FourFourTwo contaba que “la semana siguiente de ese gol la pregunta más frecuente que me hacían era: ¿De verdad quisiste hacer ese gol?”.

“No podía entender por qué la gente preguntaba eso. No vi el gol en televisión por varios días, entonces no entendía, pero después dije ‘tengo que ver qué vieron ellos, que preguntan tanto eso’. Lo vi y entendí a lo que se referían…”, complementó.

Luego explicó el gol: “El pase de Pires me quedó un poco atrás y estaba ajustando mi cuerpo a la situación, porque quería quedar en posición de remate con un solo toque. Toqué la pelota, pero mi cuerpo ya estaba girando hacia el otro lado, entonces se vio muy bien”.

El defensor que fue la víctima principal de Bergkamp fue Nikos Dabizas, que años más tarde también iba a llenar de elogios al neerlandés.

También para FourFourTwo, Dabizas reconoció sentirse orgulloso de aparecer en ese golazo. “Para anotar el gol que hizo ese día todo tiene que ser perfecto. Fue como un guion perfectamente escrito, un acto de un genio. Tuve que volver a verlo en el ‘Partido de la semana’ para ver lo que realmente había hecho”.

“Antes de que recibiera el balón yo estaba bien posicionado. No estaba muy pegado a él, pero tampoco estaba lejos. Pero el control, la dirección del balón, el giro y la reacción…todo fue increíble. Cuando me di cuenta que estaba girando sobre mí traté de bajarlo, pero no se iba al piso. Y menos mal, porque si no no hubiésemos podido ver ese golazo”, dijo en tono de broma el defensor.

Aquella temporada el Arsenal de Pires, Henry, Bergkamp, Vieira, etc fue campeón y el Newcastle terminó en el cuarto puesto.