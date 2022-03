La Unión de Fútbol de Rusia (RFU) ha emitido este lunes un comunicado en el que afirma que la decisión de la FIFA y la UEFA de excluir a los equipos rusos de las competiciones internacionales es “claramente discriminatoria” y asegura que se reserva el derecho a impugnarla. Por su parte, el Spartak de Moscú, que fue eliminado de la Europa League, también expresó su molestia.

La RFU se declara “categóricamente en desacuerdo” con esta decisión, que “contradice las normas y principios de las competiciones internacionales, así como el espíritu del deporte”.

“Es claramente discriminatoria y perjudica a un gran número de deportistas, entrenadores, personal de clubes y equipos nacionales y, sobre todo, a los millones de aficionados rusos e internacionales, cuyos intereses deberían ser protegidos principalmente por las organizaciones deportivas internacionales”, añade.

A juicio de la federación rusa “estas acciones están creando una fisura en la comunidad deportiva mundial, que siempre se ha adherido a los principios de igualdad, respeto mutuo e independencia de la política”.

“Nos reservamos el derecho de impugnar la decisión de la FIFA y la UEFA de acuerdo con las normas del derecho deportivo internacional”, agrega la RFU.

Por su parte, el club Spartak de Moscú, que fue eliminado de la Europa League, lamentó la decisión.

“El veredicto está conectado a la posición de la organización por recientes eventos que se han llevado a cabo en Ucrania”, inician explicando en un comunicado.

“Desafortunadamente nuestros esfuerzos hechos en Europa League han sido anulados por razones que están lejos de asuntos que le corresponden al deporte (…) Creemos que el deporte, aún en los tiempos más difíciles, debería contribuir a generar puentes, no a quemarlos. Estamos obligados a acatar una decisión con la que no estamos de acuerdo”, sentencian.

El conjunto ruso debía jugar contra el RB Leipzig, cruce que finalmente no ocurrirá.

The decision to exclude our team from Europa League is upsetting.

We believe that sport, even in the most difficult times, should aim to build bridges, and not burn them.

We will focus on domestic competitions and hope for a speedy achievement of peace that everybody needs.

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 28, 2022