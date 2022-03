"Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países", dijo.

Múltiples han sido las reacciones del mundo del deporte en contra de la invasión de Rusia en territorio ucraniano. Sin embargo, hay algunos que han preferido no seguir estos gestos en oposición a la guerra.

Uno de ellos fue el turco Aykut Demir, capitán del Erzurumsport, quien en el encuentro de la segunda división ante Ankaragucu, se negó a usar una camiseta que llevaba la siguiente frase: “No a la guerra”.

Su decisión le trajo una lluvia de críticas y su club está siendo presionado para que se le sancione.

Ante este escenario, el propio Demir salió a dar la cara y aclaró que no está a favor de la invasión de Rusia a Ucrania, pero tampoco está de acuerdo con que no se le dé el mismo trato a otros conflictos.

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, dijo al medio turco Fanatik.

“Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, cerró.