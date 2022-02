A pesar de su fallecimiento en noviembre de 2020, el nombre de Diego Armando Maradona ha vuelto a estar en el centro de la polémica por temas políticos. Y es que durante esta jornada, se ha viralizado un audio exclusivo del ídolo del fútbol argentino insultando a Vladimir Putin y relatando el día en que se negó a cumplir con las exigencias del presidente de Rusia, quien actualmente, tiene los ojos del mundo puestos en él tras la invasión a Ucrania.

Fue el diario digital trasandino Infobae, por medio de un audio filtrado, que dio a conocer una conversación que mantuvo el ’10’ con amigos, donde les explicaba el principal motivo que tuvo para rechazar una cita con Putin en pleno Mundial de Rusia 2018; el horario.

Mientras se disputaba la cita planetaria que vio cómo Francia consiguió su segunda Copa del Mundo de la mano de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, el líder ruso invitó a Maradona y otros destacados ex futbolistas a una reunión con él en Moscú. Sin embargo e independiente de su poderosa presencia mediática, no contó con la negativa, en primera instancia, del ‘Barrilete Cósmico’.

“Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo. Yo lo quiero conocer, quiero hablar con él. Pero me tengo que levantar a las nueve y media, y a esa hora no me levanto. Me duele en el alma porque van a estar todos y por quién va a preguntar la feria; por mí. No va a preguntar por Puyol. No me jodas. Debió haber hecho un cóctel en la tarde después de su actividad y así por supuesto que iba a ir de traje, pero así no. Le agradezco”, recordaba el astro del fútbol mundial junto a sus cercanos.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

Además, fiel a su estilo, Diego aseguraba que ya había practicado los distintos saludos que podía realizar frente a Vladimir, los cuales incluían fuertes insultos.

“Hice dos o tres ensayos: ‘Hola, Putin’, ‘¿qué haces, Putin?’, ‘sos re Putin’, ‘re Putin del orto"”, enfatizaba.

Finalmente y aunque la primera invitación fue rechazada por el ‘Pelusa’, la cita pudo ser concretada bajo los protocolos del ex seleccionado argentino, a los que el Kremlin accedió con tal de conocer al astro del fútbol mundial.