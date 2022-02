Según lo confirmó este lunes, la UEFA decidió cancelar de manera unilateral su acuerdo de patrocinio con Gazprom, la mayor empresa gasística rusa, como respuesta a la ofensiva e invasión en Ucrania.

“La UEFA ha decidido hoy poner fin a su asociación con Gazprom en todas las competiciones”, informó el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado.

UEFA has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions.

The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the UEFA Champions League, UEFA national team competitions and UEFA EURO 2024.

— UEFA (@UEFA) February 28, 2022