El Leeds United no levanta cabeza y este sábado volvió a caer goleado en la Premier League y se complica más que nunca con los puestos de descenso. El Tottenham lo venció 4-0 y en Inglaterra apuntan que el argentino dejará su cargo, pese a que reconoció que no abandonará su puesto a mitad de temporada.

Matt Doherty (10′), Dejan Kulusevski (15′), Harry Kane (27′) y Heung-Min Son (85′) fueron los autores de los goles de este sábado. En los 30 minutos el equipo de Bielsa ya perdía 3-0 en Elland Road y en Inglaterra indican que el gran favorito a reemplazar al argentino sería un estadounidense.

Según constatan en el medio The Athletic Jesse Marsch sería el candidato que lidera la lista para relevar al ex entrenador de la selección chilena. Creen que pese a que Bielsa dijo que no planeaba abandonar su cargo, el argentino cedería por los resultados en la Premier League.

Antes del partido de este sábado, Bielsa había dicho que “Cuanto más adversa sea la situación, más comprometido estoy para encararla. En estos cuatro años que he estado aquí, he recibido las mismas críticas. Esta vez están mucho más justificadas porque lo que está ocurriendo está siendo peor. Pero son los mismos problemas que siempre hemos tenido en algún punto y que siempre hemos sido capaces de superar”.

Marsch, por su parte, fue seleccionado estadounidense y su carrera como entrenador la inició en Montreal Impact para luego recalar en el holding de Red Bull. Primero en New York Red Bulls, después en la filial en Austria donde levantó títulos, y después en RB Leipzig, para reemplazar nada más ni nada menos que a Julian Nagelsmann.

Esa última aventura no fue buena para el norteamericano, que fue despedido a solo 4 meses de haber llegado.

Los rumores de una salida de Bielsa toman más fuerza a medida que pasan los partido ya que los ‘Whites’ no levantan cabeza. En los últimos 6 partidos Leeds ha perdido 5 y empatado uno. Acumulan 21 goles en contra en esos encuentros y a la espera de que termine la jornada se ubica en la 16° posición.