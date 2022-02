Ben Garuccio del Western United FC se lució este domingo en la victoria de su equipo en la A-League de Australia ante el Western Sydney Wanderers por 3-2 con un golazo de escorpión que dio la vuelta al mundo.

El gol lo anotó a los 68 minutos de partido y cuando su equipo ganaba por 2-1. Su compañero Aleksandar Prijovic la tomó en el costado izquierdo y metió un sutil balón en el área chica de Western Sydney Wanderers para que Ben Garuccio mostrara su pirueta que terminó de la mejor manera.

Garuccio puso las palmas de sus manos en el césped y tiró un escorpión que le salió a la perfección: golazo del Western United. Con el paso de las horas el gol se viralizó en las redes sociales y varios usuarios ya lo postulan para el premio Puskás, que le entrega un galardón al autor del gol más bonito de la temporada.

Después del gol, al ser consultado si es que realmente lo quería hacer, el autor del golazo del fin de semana reconoció que “Sí, lo quise hacer, pero probablemente si lo intento hacer mil veces más no me va a salir”.

“Tiré la pierna para tratar de tomar la pelota lo mejor posible y cuando me levanté ya estaba en la red. No me podía concentrar en el resto del partido, todavía estaba soñando para ser honesto”, complementó entre risas.

Luego del golazo, en Australia complementaron el video con un dato: el último gol de Ben Garuccio en la A-League había sido 1423 días antes.

Finalmente el partido terminó 3-2 para el equipo de Garuccio que lidera la liga australiana con 23 unidades.

Revisa el golazo:

A goal worth waiting years for 🤯🔥

Ben Garuccio's creativity will be remembered for years and years, coming up with this AUDACIOUS scorpion goal. 🦂

Live details: https://t.co/PPUUwvci8V#WUNvWSW on @ParamountPlusAU #WeAreALeagues @IsuzuUTE pic.twitter.com/YmtoqySjza

— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) February 20, 2022