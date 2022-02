Una verdadera pesadilla es lo que vivió al defensora neozelandesa Meikayla Moore, que este domingo marcó tres autogoles en solo 36 minutos y fue sustituida a los 40′ de partido ante Estados Unidos.

En el contexto de la She Believes Cup, que se disputa en Estados Unidos, la defensora neozelandesa vivió probablemente sus peores 40 minutos dentro de una cancha de fútbol.

En el partido contra las anfitrionas todo empezaba mal para las oceánicas luego de que a los 5 minutos Moore anotara en su propia puerta en una desafortunada jugada. Luego, a los 6′, repitió con otro autogol, aunque esta vez fue mediante golpe de cabeza.

El partido continuó 2-0, pero a los 36 minutos la pesadilla de la defensora del Liverpool de Inglaterra iba a continuar. Convirtió su tercer autogol personal y marcó el 3-0 en contra.

Ante esta situación la entrenadora Jitka Klimková decidió sustituirla para permitir el ingreso de Rebekah Stott. Notoriamente afectada se fue al banco de suplentes donde trató de se contenida por sus compañeras.

Finalmente Ashley Hatch y Mallory Pugh anotaron en la segunda mitad para Estados Unidos y completaron la goleada por 5-0 de las locales. En el torneo también participan las selecciones de Islandia y República Checa.

El miércoles las oceánicas se enfrentarán a las checas, mientras que Estados Unidos hará lo propio contra las islandesas.

Not great 😬

New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴

(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE

— OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022