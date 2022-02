Han pasado dos largos meses desde que Sergio ‘Kun’ Agüero, de 33 años, se despidió del fútbol profesional.

La decisión estuvo condicionada por la arritmia cardiaca que le fue diagnosticada tras un intenso dolor de pecho en su último partido con el Barcelona.

Tras su retiro, el argentino se ha mostrado activo en redes sociales, donde además de entregar información sobre su enfermedad, sobre todo a sus fieles seguidores, ha realizado más de una inesperada confesión.

La última de ellas tiene relación con la forma en que ha afrontado su condición, así como el terrible miedo que siente cada vez que tiene que realizar alguna actividad física o deportiva.

“El otro día corrí en la cinta y jugué un partido de futbol-tenis y me ahogo. Qué loco todo esto, yo estoy pensando, ‘¿podré por lo menos correr un pique?’, ya tengo miedo”, partió señalando en una transmisión a través de Twitch.

Sobre la misma, el exjugador de clubes como Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City reconoció que tiene mucho miedo de realizar actividad de alto impacto porque siente que su corazón va a explotar.

“Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También igual es porque llevo bastante sin correr. Siento el corazón que va al máximo. Ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado tranquilo, stremeando”, agregó.

Por último, el atacante trasandino se refirió al chip que lleva consigo desde que ocurrió el incidente y entregó detalles sobre las molestias físicas que este le genera.

“Tengo un chip. Esto es un tajito, que me abrieron acá (se señala el pecho) y me pusieron un chip… De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo. Si se me acelera (el ritmo cardíaco), le salta al médico”, cerró.