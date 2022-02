El defensa del Paris Saint-Germain Sergio Ramos continúa arrastrando problemas en el gemelo y no participará en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes en el Parque de los Príncipes ante su exequipo, el Real Madrid.

“Sergio Ramos seguirá con su entrenamiento individual por su lesión en el gemelo. Se hará una nueva evaluación en una semana”, informó el club parisino este lunes en un comunicado.

El central de Camas será la única baja para Mauricio Pochettino este martes, ya que el delantero brasileño Neymar ha superado su lesión en el tobillo y ha vuelto a entrenar con sus compañeros, por lo que estará listo para el duelo.

El partido está programado para las 17:00 horas (en Chile) de mañana. Paralelamente se estará jugando el Sporting Lisboa vs Manchester City en Portugal. El miércoles continúa la acción en el máximo torneo europeo con el partido entre el RB Salzburg vs Bayern e Inter vs Liverpool.