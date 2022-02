El histórico jugador Marc Overmars, que se formó en la cantera del Ajax y que en el último tiempo era el director de fútbol del club, fue despedido por acoso, según afirmaron en la misma página del club neerlandés.

El jugador, que también estuvo como futbolista en Arsenal y Barcelona, entre otros clubes fue destituido de su cargo la noche de este domingo por “una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un periodo prolongado de tiempo”.

“Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento y cómo habían afectado a otros. Desafortunadamente, no me di cuenta de la línea que estaba atravesando, pero eso me ha quedado claro en los últimos días. Sentí una enorme presión. Pido disculpas”, lamentó Overmars, según declaraciones que recogió el sitio del Ajax.

Reconoció que “este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. También tiene impacto en mi situación privada. Por eso pido a todos que nos dejen solo a mí y a mi familia”.

El exjugador ocupaba el cargo de director de fútbol desde 2012. Antes estos hechos, el presidente del Consejo de Supervisión del club, Leen Meijaard, aseguró que “Esta es una situación dramática para todos los involucrados de alguna manera. Es devastador para las mujeres que han tenido que sufrir este comportamiento”.

“Marc es probablemente el mejor director de fútbol que ha tenido el Ajax. Mejoramos y extendimos su contrato por una razón. Pero, desafortunadamente, se ha pasado de la raya, por lo que continuar como director no era una opción, como él mismo reconoció”, complementó.