El 31 de enero de 2022 será una fecha que de seguro quedará marcada a fuego en la vida del futbolista del Olimpia, Iván Torres.

Y es que ese día su esposa resultó muerta producto de un tiroteo que se originó en el festival de música Ja’umina que se desarrollaba en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

Cristina Vita Aranda, modelo, entrenadora personal e influencer paraguaya, recibió un impacto de bala en la cabeza y aún cuando fue trasladada hasta el hospital más cercano, lamentable no sobrevivió.

Es por eso que hoy, algunos días más tarde, Torres quiso romper el silencio para entregar detalles que lo que ocurrió esa fática tarde en San Bernardino.

“Fue un domingo especial para mí porque pude compartir con ella ese momento. Fuimos de la mano hasta el baño, cada uno ingresó al suyo y luego escuché un tumulto; y ahí ya me tocó verla a ella en el suelo”, partió comentando el deportista, según consignó TyC Sports.

“El chofer del ambulancia en un momento dado no sabía donde quedaba el Hospital de Itauguá. Mintió en decir que ella llegó intubada porque la ambulancia no tenía nada”, agregó el ex jugador ‘Sabalero’.

El ex-Colón también confesó que durante el trayecto hasta el centro asistencial, él pudo percatarse de la magnitud de la situación y rápidamente entendió que su gran amor no sobreviviría.

“Por la magnitud de la herida, tenía esa impresión de que ya no iba a vivir, pese a que le pedía a Dios que se recuperara”. Te prometo Vita que no voy a dejar en vano tu nombre y decirte que te amo mucho. Ahora me enfocaré en ser un buen padre. Agradezco a toda la gente que nos acompañó”, añadió.

Finalmente, el deportista se refirió a las hipótesis que se manejan sobre lo ocurrido y le envío un certero mensaje a Mario Abdo Benítez, actual presidente de Paraguay.

“Señor Presidente, esto no da para más y solamente usted tiene el poder para hacer lo que debe. No deje que las mafias y la corrupción nos ganen”, cerró.