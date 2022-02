Este martes 1 de febrero se cerró el mercado de fichajes de invierno en Europa y hubo bastante movimiento en los últimos días. Desde cracks sudamericanos hasta entrenadores de renombre cerraron sus llegadas a nuevos clubes en el viejo continente.

Revisamos las transferencias más destacadas que se dieron en el mercado:

Fue la gran contratación de los ‘reds’ en este mercado de pases. El colombiano, que por estos días está con su selección buscando un cupo al Mundial de Catar 2022, fue traspasado desde el Porto de Portugal al Liverpool por la suma de 45 millones de euros.

Su destacada participación en la Copa América Brasil 2019 y que ratificó con su gran nivel en el Porto le bastaron para integrar una de las delanteras más temidas del planeta. Junto a Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino y Diogo Jota hacen temblar a las defensas europeas.

The moment you’ve been waiting for…

La gran joya del fútbol argentino en el último tiempo finalmente arribará al Manchester City, que pagó cerca de 17 millones de euros por el delantero de River Plate. Eso sí, se quedará en el club argentino a préstamo hasta el final de la temporada 2022.

El futbolista llega por un contrato de 5 años y medio. El director de fútbol del City, Txiki Begiristain, se mostró muy contento con la transacción. “Estoy muy feliz de poder traerlo al Manchester City. De verdad creo que le podemos dar las condiciones adecuadas para que desarrolle su potencial y se vuelva un jugador top”, dijo.

El jugador de Gabón, que se perdió la Copa África por problemas de salud, llegó a Barcelona y ya se entrenó con sus compañeros, pese a que desde el club catalán todavía no confirman su fichaje.

Según informa el medio diario Sport de Barcelona, el jugador se desvinculó del Arsenal y llega como agente libre al equipo dirigido por Xavi.

Tras no ser considerado en Arsenal por Mikel Arteta, el crack africano quiere recuperar su nivel en LaLiga española.

Las ‘Urracas’ tuvieron su primer mercado de fichajes como nuevos millonarios y aunque no hicieron contrataciones bombásticas, fueron los que más gastaron. Invirtieron un total de 102,1 millones de euros divididos en cinco fichajes, según consigna el medio Mundo Deportivo.

Kieran Trippier (15 millones), Chris Wood (30 millones), Bruno Guimaraes (42,1 millones), Dan Burn (15 millones) y Matt Targett (cedido) fueron los jugadores que llegaron al Newcastle con el objetivo de zafar del descenso.

Siete meses después de que Christian Eriksen sufriera un paro en medio del partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, el jugador podrá volver al fútbol profesional.

El Brentford de la Premier League fue el que le abrió las puertas para regresar a Inglaterra. El futbolista jugará con un marcapasos y llegar por 6 meses a las ‘abejas’.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee

🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season

📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022