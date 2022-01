El campeón del mundo de Sudáfrica 2010 y actual jugador del AS Mónaco, Cesc Fábregas, ha dado positivo por Covid-19, este sábado, según ha confirmado el propio internacional español, que seguirá de baja por una lesión muscular que le ha apartado de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada.

El compañero de Guillermo Maripán en el elenco del Principado, que será baja para los dos próximos partidos frente al Clermont (este domingo) y al Montpellier (23 de enero), anunció él mismo el resultado del test.

“Mi hijo y yo dimos positivo por Covid-19 hoy. Estamos bien. Esperando volver lo antes posible”, indicó el centrocampista español en su cuenta de Twitter.

