Hace unos días en España revelaron que el PSG habría llegado a un acuerdo con la selección de Argentina para que Messi no estuviese en esos encuentros.

“En Chile rezan para que no esté Messi”. Así tituló el medio deportivo Olé, refiriéndose a la inminente ausencia de Lionel Messi en la selección de Argentina de cara al duelo ante La Roja por clasificatorias.

“La Albiceleste tiene por delante la doble fecha de Eliminatorias frente a Chile y Colombia, el 27 de enero y 1 de febrero respectivamente, duelos para los que no está confirmada la presencia del capitán. Chilenos y colombianos rezan para que el mejor futbolista del mundo no juegue, dado que necesitan los puntos porque todavía no se clasificaron al Mundial de Qatar”, señalaron.

Recordemos que hace unos días en España revelaron que el PSG habría llegado a un acuerdo con la selección de Argentina para que Messi no estuviese en esos encuentros.

¿La razón? Priorizar su recuperación luego de su contagio por coronavirus.

Este viernes, el cuadro francés emitió un parte médico sobre el estado de salud de la ‘pulga’, indicando que su “evolución es buena, sigue trabajando con el cuerpo médico y de actuación y se incorporará paulatinamente al grupo la próxima semana”.