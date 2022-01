El defensa Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay y figura con el Atlético de Madrid, firmó este miércoles su contrato por un año con el Atlético Mineiro, actual campeón del Brasileirao y de la Copa do Brasil, según anunció el equipo de Belo Horizonte.

El club informó en un mensaje publicado en sus redes sociales que el defensor de 35 años fue contratado para reforzar la zaga del Mineiro y que firmó un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2022, con la posibilidad de que sea extendido.

El conjunto brasileño destacó que el llamado ‘Faraón’ hizo fama en el fútbol europeo como jugador del Atlético de Madrid entre 2010 y 2019 y que también ha destacado como capitán de la selección uruguaya, con la que disputó los últimos tres mundiales.

El jugador nacido en Rosario el 16 de febrero de 1986 cuenta con un título de la Copa América con la selección uruguaya (2011), tres de la Supercopa de la UEFA (2010, 2012 y 2018), dos de la Liga Europea (2011-2012 y 2017-2018), uno de La Liga española (2013-2014), uno de la Copa del Rey (2012-2013) y uno de la Supercopa de España (2014).

Su fichaje por el Mineiro le permite al uruguayo, que en su país jugó con Cerro y Nacional, volver a Sudamérica tras quince temporadas en el fútbol europeo, en el que vistió las camisas de Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Cagliari.

El uruguayo, que llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Cagliari y por ello el club brasileño no pagará nada por su transferencia, llega al campeón de la Liga para sustituir al paraguayo Junior Alonso, transferido la semana pasada al Krasnodar ruso.

