El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado decepcionado por el rendimiento del equipo en la derrota de este domingo ante el Getafe (1-0) y ha asegurado que sus jugadores se han quedado “de vacaciones un día más”.

“La reacción la hemos tenido los primeros diez minutos, después hemos empezado a estar un poco más nerviosos, a perder balones, a perder los balones por alto… Hemos regalado el primer gol con un jugador que habitualmente destaca mucho en el aspecto defensivo. No hay mucho que decir de este partido, solo que nos hemos quedado de vacaciones un día más. El equipo no parecía el mismo que antes de Navidad; teníamos menos concentración y compromiso”, declaró en rueda de prensa.

A pesar de todo, considera que el equipo “no merecía perder”. “El empate era justo. Regalamos un gol y al final terminamos con una derrota que es un toque de atención. Hoy el equipo estaba de vacaciones”, reiteró.

“Preparar los partidos de después de Navidad no es fácil. Hablar de esto significaría buscar excusas, y no quiero buscarlas. No hemos jugado bien. No merecíamos ganar, pero tampoco merecíamos perder”, añadió.

“Ayer, después del entrenamiento, le dije a los jugadores que me había gustado mucho su entrenamiento, vi un equipo enchufado y concentrado. No es una crítica. Tenemos la responsabilidad y miramos adelante. Seguimos siendo líderes y tenemos mucha ilusión”, prosiguió.

“Hay jugadores que no han jugado un buen partido. Benzema no ha hecho un buen partido, pero señalarle me parece demasiado”, apuntó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano indicó que la actuación del colegiado Melero López, que le mostró una amarilla por sus protestas, “no” fue “determinante” para el resultado del partido.

“Me enfadé un poco en la primera parte porque terminamos con dos tarjetas amarillas, una para mí, que juro que no he hecho falta”, bromeó. “Se podían sacar más amarillas”, continuó.

Por otra parte, valoró la suplencia de Eden Hazard a pesar de la ausencia de Vinícius. “La decisión de poner a Asensio y Rodrygo se debe a pequeños detalles tras el entrenamiento. He preferido empezar con ellos, aunque sabía que no iban a aguantar 90 minutos porque han tenido el COVID-19. Hazard entró en la segunda parte, más fresco y brillante, lo ha intentado”, subrayó.