Dos veces campeón de Champions League con el Real Madrid y mundialista tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014, el ex lateral izquierdo Fabio Coentrao dejó grandes recuerdos en el fútbol, donde pasó la mayor parte de su carrera junto a su compatriota y amigo; Cristiano Ronaldo. Hoy, luego de retirarse de la actividad en 2021 tras su último paso en Rio Ave, la vida del portugués giró en 180 grados y puede decir que se dedica a su anhelada pasión; la pesca, los barcos y el mar.

Un interés que nace desde muy pequeño y que detalló en una entrevista con el canal Empower Brand Channel, donde enfatizó que dicha profesión ha sido inculcada por su familia.

“Mi padre tenía un barco, se dedicaba a la pesca y siempre iba con él de pequeño. Mi vida era el mar y pescar. Por supuesto, sabía que el fútbol un día acabaría y que debería tomar una nueva dirección en mi vida. Y mi felicidad es esta embarcación y esta es la vida que quiero llevar”, enfatizó en el reportaje de la cadena portuguesa.

Con pasos en Benfica, AS Mónaco, Sporting de Lisboa y en los ‘merengues’, Coentrao ha sumado 13 títulos a lo largo de su carrera futbolística. No obstante, el ex futbolista se encuentra enfocado en su nueva profesión, donde aspira también a convertirse en armador de barcos y ayudar en la modernización de flotas.

“La vida en el mar no es ninguna vergüenza, como mucha gente piensa. Es un trabajo como otro cualquiera. El mar es precioso y lo necesitamos, tiene que haber gente trabajando aquí y la profesión debe ser respetada como cualquier otra”, manifestó.

Antes de finalizar, el icónico suplente de Marcelo hizo un llamado a no olvidarse de la pesca e instó a los jóvenes a interesarse por la industria pesquera.

“La gente que ama el mar y que quiere vivir la experiencia necesita seguir su voluntad, su sueño. Es un trabajo también para las nuevas generaciones”, sentenció.