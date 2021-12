De un irresponsable acto fue del que se jactó Raúl Asencio, delantero del Alcorcón, en sus redes sociales, luego de usar su teléfono para grabarse mientras conducía a 160 kilómetros por hora y con un café en la otra mano.

Una situación que sucedió en una de las carreteras en España y que el propio jugador fue el encargado de subir el registro a su cuenta oficial de Instagram, provocando un sinfín de críticas por su irresponsable actuar.

En el video logra verse al futbolista manejando su Audi automático con el celular para grabar en su mano derecha y un vaso de café en la otra, que también usaba para controlar el volante. Todo esto mientras el indicador de velocidad marcaba los 160 km/h.

Con un café en la mano, grabándose con otra y encima escuchando reguetón. Esto está sacado del instagram de Raúl Asencio, jugador del Alcorcón. pic.twitter.com/KmvPlxKWNp — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) December 20, 2021

Además de la ola de críticas e insultos que recibió Asencio por parte de usuarios de redes sociales, los propios aficionados del elenco de la segunda división española, que marcha último en la tabla de posiciones, denunciaron públicamente al futbolista con las autoridades.

La fanaticada del Alcorcón no sólo exige un severo castigo hacia el ariete, sino que también que el club tome cartas en el asunto respecto de esta imperdonable situación.

Cabe consignar que, por el momento, el elenco ‘alfarero’ no se ha manifestado oficialmente respecto de este video y no se descarta que la entidad le rescinda el contrato al ex Genoa.