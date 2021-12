Aficionados del Olympique de Lyon han provocado este viernes la suspensión del partido de Copa de Francia que enfrentaba a su equipo con el París FC, en los treintaidosavos de final del torneo, después de protagonizar varios episodios violentos en la grada e invadir el campo provocando la intervención de la policía.

El partido fue suspendido al descanso después de los violentos incidentes en las gradas, un suceso que se produce tan solo tres semanas después de que una botella impactase en Dimitri Payet, jugador del Olympique de Marsella, durante un encuentro de la Ligue 1, lanzada por los seguidores del Lyon. El árbitro también suspendió el choque y el Lyon fue castigado con un punto.

Este viernes el partido fue suspendido cuando el Lyon acababa de empatar (2-2) frente al conjunto parisino de Segunda División. La policía tuvo que intervenir para detener a los numerosos seguidores que provocaron impresionantes movimientos de público en las gradas del estadio Charléty, además de lanzar bengalas.

En un primer momento y con ambos equipos de regreso al terreno de juego, el árbitro decidió retrasar el inicio del segundo tiempo. Pero tras de 50 minutos de espera apareció frente al público para anunciar que el partido estaba definitivamente suspendido.

Frente a lo ocurrido durante este viernes, desde el club de Lyon anunciaron que prohibirán viajes de grupos de sus hinchas a otros partidos. En un comunicado, el Olympique Lyonnais (OL) indicó que la prohibición se mantendrá hasta que se identifique a los autores de las algaradas que se produjeron en el estadio Charlety de la capital francesa en el encuentro contra el París FC.

Además, condenaron los hechos y aseguraron que están a disposición de las autoridades para identificar a los responsables.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, calificó de “intolerables” los hechos ocurridos en Charlety, estimó que la suspensión del partido decidida por el árbitro fue acertada y dijo que los autores de este tipo de incidentes tienen que tener prohibido el acceso a los estadios.

“Estos grupos de pseudoaficionados causantes de estos incidentes y de esta violencia no tienen nada qué hacer en un estadio”, subrayó en un comunicado Le Graët.

Fans invaded the pitch when the teams tried to resume the Coupe de France match between Paris FC and Lyon.pic.twitter.com/2XDUcrwgfw

— Sam Street (@samstreetwrites) December 17, 2021