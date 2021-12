Las selecciones de Suiza, Portugal y República Checa serán las rivales España en el Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League 2022/23, según ha deparado el sorteo celebrado este jueves en la ciudad suiza de Montreux.

El combinado hispano, vigente subcampeón de la Liga de Naciones, ejerció como cabeza de serie y tendrá al cuadro luso -ganador de la primera edición- como principal rival para acceder a la fase final por el título.

El equipo de Cristiano Ronaldo será el gran escollo para que los españoles intenten repetir presencia en la ‘Final Four’.

Además de Cristiano, el rojiblanco Joao Félix, Diogo Jota o Bernardo Silva son otras de sus grandes amenazas en la octava selección del mundo en el ranking FIFA.

Los pupilos de Luis Enrique, sin embargo, han evitado a otras potencias como Alemania o Inglaterra, que han caído al ‘grupo de la muerte’ junto a Italia, siendo el más duro de la primera categoría del torneo.

Una suerte pareja a España ha tenido la selección francesa, vigente campeona, que se enfrentará a Croacia, Austria y Dinamarca.

Esta tercera edición de la UEFA Nations League comenzará en junio de 2022, con la fase final programada para el mismo mes de 2023. Al igual que en las dos ediciones anteriores constará de tres ligas de 16 selecciones cada una y una cuarta de siete.

En la Liga A, los ganadores de los cuatro grupos pasarán a la fase final de eliminatorias en junio de 2023, mientras que los ganadores de los grupos de las otras tres ligas ascenderán para la siguiente edición de 2024/25.

El calendario definitivo todavía no ha sido anunciado por el ente rector del fútbol europeo, pero ‘La Furia Roja’ debutará el 2 de junio y finalizará la primera fase del día 27 de septiembre, en busca de defender la corona.

🏆 The #NationsLeague draw is complete!

🔴🔵🟢🟡 Which matches are you most looking forward to in 2022/23?

— UEFA (@UEFA) December 16, 2021