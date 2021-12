Mucho se ha hablado de la ventaja estadística que pueda tener el equipo que patea primero en las series de penales en el fútbol, pero ¿Qué hay de cierto en esa afirmación?

El tan citado estudio corresponde al realizado por los economistas Ignacio Palacios-Huerta de London School of Economics y José Apesteguía del departamento de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en el que aseguran que tras analizar una muestra de 2.731 penales correspondientes a 262 tandas entre 1970 y 2008, el primero en patear ganó el 60,5% de las veces.

De esta manera, en el contexto de la clásica discusión de si lo penales son una lotería, aseguran que “Es una lotería, pero no es una lotería 50-50, sino una lotería 60-40”.

El tema reflotó a propósito de la semifinal de la Eurocopa de este año, cuando Giorgio Chiellini hizo repetir el sorteo de la moneda que en un principio había ganado Jordi Alba. Luego el italiano ganó el sorteo y eligió patear primero. Finalmente fue Italia el que avanzó a la final de la Euro que después iba a terminar ganando.

Así se empezó a hacer eco del análisis de Palacios-Huerta y Apesteguía habían publicado en 2008. Desde hace varios años que los penales se han convertido en materia de análisis exhaustivo. En el fútbol contemporáneo una de las muestras más evidentes fue el polémico ingreso deTim Krul en el Holanda-Costa Rica en los cuartos de final del Mundial de 2014. El entrenador Louis Van Gaal guardó un cambio hasta el final de la prórroga y al minuto 122 Krul ingresó en reemplazo de Cillessen.

¿Qué pasó en la definición por penales? Si bien Krul atajó solo dos disparos de los costarricenses, ‘adivinó’ absolutamente todas las direcciones de los disparos. “Adivinó” porque la verdad, como se iba a revelar después, es que no estaba jugando a las adivinanzas. Solo siguió las instrucciones que arrojaron un exhaustivo trabajo del cuerpo técnico de la selección holandesa en la que estudiaron la historia de los penales de los jugadores de Costa Rica. Así también analizaron físicamente a los arqueros de Holanda y determinaron que Krul, entre otras razones por su altura, era el más adecuado para atajar penales, ya que por ejemplo tenía más facilidad para llegar a las esquinas.

Pero más allá del análisis de datos realizado en este ejemplo por los holandeses ¿Qué tan verdad y ajustado a la realidad es el estudio estadístico que postula que el primero en patear tiene más de un 60% de ganar la serie?

El estudio que refuta el análisis

En 2012 Matthias Sutter (University of Innsbruck), Martin Kocher (University of Munich) y Marc Lenz (University of Cologne) hicieron un estudio similar aunque con otra muestra de tandas de penales. Y respecto al estudio de Palacios-Huerta y Apesteguía, aseguraron que “recolectando datos de toda la historia de las seis grandes competiciones del fútbol no podemos replicar ese resultado”.

Ellos llegaron a la conclusión de que “los equipos que patean primero ganan solo un 53.4% de las veces de una muestra de 262 series de penales recolectados, lo cual no es significativamente diferente a lo aleatorio”.

En esa estudio, eso sí, arrojó que cerca del 60% de los que ganan el sorteo de la moneda al aire (independiente si deciden patear primero o segundo) son los ganadores de la serie.

Sutter, Kocher y Lenz concluyeron que sus resultados tiene dos grandes implicancias: “(1) Los resultados de Apesteguia y Palacios-Huerta no son generalmente sólidos y (2) Usando específicas submuestras sin un criterio coherente para la selección de los datos puede conducir a resultados que no son representativos”.

La alternativa propuesta de Piqué

Pese a lo anterior el futbolista Gerard Piqué, basándose en el estudio de Apesteguia y Palacios-Huerta, propuso una idea que ya se ha puesto en práctica en el fútbol con el objetivo de “reducir la ventaja que tiene el primer equipo que patea”.

“Creo que el mejor formato es ABBAABBAAB.. de esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Anímicamente cambia mucho ir por delante o por detrás”, dijo el defensor del Barcelona en redes sociales en julio de este año.

Uno de los grandes factores en las tandas de penales es el factor sicológico. De hecho, la UEFA indicó que “la hipótesis es que el jugador que lanza en segundo lugar está bajo una mayor presión mental, porque si el rival completa con éxito el primer lanzamiento, un error por parte del segundo lanzador de la pareja podría significar la pérdida inmediata del partido para su equipo, especialmente a partir de la cuarta pareja de penaltis en adelante”.

En ese sentido la metodología que propone Piqué es similar a la del tenis, donde el jugador A saca primero y después el jugador B saca dos veces y alternando así cada dos saques. De esta forma se transfiere la presión que provoca lo que sería “ir abajo o arriba en el marcador”.

Este método ya se ha practicado por parte de la FIFA, como en el campeonato europeo sub 17 tanto masculino como femenino, aunque al menos por ahora no hay indicios concretos de que se vaya a cambiar la forma de patear las tandas de penales por la International Football Association Board (IFAB).

Lo cierto es que el fútbol – al menos en el máximo nivel – se ha profesionalizado tanto que los penales por sí solos van a seguir siendo materia de estudios. Los resultados lógicamente van a estar sujetos a la muestra de lanzamientos que se tenga y los profesionales vinculados al deporte seguirán buscando sacar ventaja a través de sus conclusiones.