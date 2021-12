El VAR sigue siendo dando más de un dolor de cabeza en el fútbol mundial y en el partido que ayer disputaron Everton y Arsenal, por la jornada 15 de la Premier League, fue el centro de la polémica.

¿El motivo? Los jueces tras la pantalla ni siquiera se inmutaron cuando Ben Godfrey, defensa del arsenal, pisó en el rostro a Tomiyasu de ‘Los Gunners’ con todo su peso.

La situación ocurrió en el minuto 20 del encuentro que se disputó en el Goodison Park, luego de que ambos jugadores fueran a encarar un balón y Godfrey saltara y cayera, aparentemente sin mala intensión, sobre el rostro de su rival.

Tras ello, la jugada continuó hasta que el balón salió por un costado y el VAR entró en acción para determinar si la temeraria acción constituía o no una infracción.

Y fue allí cuando se desató la polémica, ya que luego de que el juez central acudiera hasta el monitor para revisar la peligrosa jugada, todos concluyeron que no alcanzaba para tarjeta amarilla ni mucho menos roja.

Como era de esperar, la decisión no cayó en gracia en la afición de ‘Los Gunners’ que, tras el pitazo final que además sentenció la derrota de su equipo por 2-1, no se hicieron esperar y desataron su furia en redes sociales.

Revisa los registros aquí:

Ben Godfrey ‘stamp’ on Takehiro Tomiyasu goes unpunished by Mike Dean and VAR in Everton vs Arsenal pic.twitter.com/7SLZ3pbzdo

— Akon Football Journey (@AkonJourney) December 7, 2021