La premiación del Balón de Oro generó un sinfín de polémicas reacciones, tras la obtención del séptimo premio a mejor jugador del mundo de Lionel Messi por sobre el favorito de la mayoría; Robert Lewandowski. Y es que diversas personalidades del fútbol hicieron alusión a una supuesta injusticia, sumándose este martes, Patrice Evra, quien disparó contra la organización y contra los seguidores del astro argentino.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el ex carrilero zurdo francés cuestionó a la revista France Football y a los periodistas que votaron por la ‘Pulga’, enfatizando en que “es vergonzoso desde hace muchos años y creo que es suficiente” y agregando que “subí una foto antes de la gala. Felicité a Messi porque en la vida, cuando alguien gana algo, no somos quiénes para juzgar si alguien lo merece o no, pero sí creo que la gente necesita respuestas”.

En la misma línea, el otrora jugador de Manchester United y Juventus sostuvo que para él también el gran merecedor del galardón debió haber sido el delantero polaco del Bayern Münich, recalcando que “lo siento mucho por él. Tuvieron que crearle un trofeo, porque se sintieron culpables. Todos saben que es corrupción. ¡Abran los ojos!”.

“Yo no soy nadie para decir quién lo merece o no, pero creo que todos están de acuerdo conmigo, ya que veo en los comentarios a la gente diciendo que fue un robo. Estoy seguro que si hago una publicación preguntando quién se merece más el Balón de Oro entre Messi y Lewandowski, Robert ganaría. ¿Por qué se engañan?”, añadió.

Ante la férrea defensa de los seguidores del astro del París Saint-Germain alrededor del mundo, Evra aclaró que no odia al mediapunta argentino ni por su pasado en Barcelona ni por la cercanía que mantiene el francés con Cristiano Ronaldo.

“No tengo nada contra Messi. La gente me dice: ‘perdiste tres finales de Champions League contra él’. No le falten al respeto al Barcelona. Perdí tres finales contra el Barcelona. Incluso en esos años, Xavi e Iniesta merecieron el Balón de Oro, y se lo dieron a Lionel. ¿Podemos parar con eso?”, puntualizó, agregando además que “otros van a decir: ‘Cristiano es su amigo, por eso lo dice’. No quiero hablar con los fans a muerte de Messi. Si no les agrado, no me importa. Su cerebro no está lo suficientemente abierto”.

“Mi mensaje es contra esas organizaciones masivas de corrupción en el fútbol. Es suficiente. Yo lo dije un día antes de que Messi ganara el Balón de Oro. ¡Era fácil de ver! No juegan conmigo”, sentenció.