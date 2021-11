La FIFA reveló este lunes los nominados a ganar los premios The Best, donde los galardones a mejor jugador y jugadora acaparan las miradas.

El argentino Lionel Messi (Barcelona/PSG), el brasileño Neymar (PSG), los franceses Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) y el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), figuran entre los once jugadores candidatos al premio The Best al Jugador FIFA 2021, según anunció este organismo.

Junto a ellos, entre los candidatos a mejor jugador de 2021, figuran el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), el también francés N’Golo Kanté (Chelsea), el italobrasileño Jorginho (Chelsea) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

Mientras, en el apartado a mejor guardametas, están nominados el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el italiano Gialuigi Donnarumma (Milán/PSG), el senegalés Edouard Mendy (Chelsea), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y el danés Kasper Schmeichel (Leicester).

España predomina en mejor jugadora

Las españolas Jennifer Hermoso, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, las tres del Barcelona, están entre las trece candidatas al premio The Best a la Jugadora FIFA 2021, según anunció este organismo.

En el elenco de candidatas, además, está la noruega, también barcelonista, Caroline Graham-Hansen.

Las trece jugadores designadas para luchar por el premio a la Mejor Jugadora FIFA del año, cuya ganadora será desvelada en una ceremonia online que tendrá lugar el 17 de enero de 2022, son:

Stina Blackstenius (Suecia/BK Häcken)

Aitana Bonmati (España/FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra/Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Suecia/Chelsea FC)

Caroline Graham-Hansen (Noruega/FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca/Chelsea FC)

Jennifer Hermoso (España/FC Barcelona)

Ji So-yun (República de Corea/Chelsea FC)

Sam Kerr (Australia/Chelsea FC)

Vivianne Miedema (Países Bajos/Arsenal WFC)

Ellen White (Inglaterra/Manchester City WFC)

Alexia Putellas (España/FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá/Portland Thorns FC)