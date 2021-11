Los jugadores del Bayern Múnich no vacunados contra el coronavirus no recibirán su salario mientras deban guardar cuarentena por dar positivo o tener contacto con una persona infectada, informó este domingo el dominical ‘Bild am Sonntag’.

El medio cita a fuentes del equipo para explicar que la directiva del club se reunió este jueves con los cuatro jugadores que han tenido que guardar cuarentena recientemente para comunicarles que no recibirían su salario de manera retroactiva.

‘Bild am Sonntag’ también informó que el actual campeón alemán no descarta implementar mayores sanciones para los jugadores no vacunados, como que por ejemplo que deban entrenar por su cuenta, con el ánimo de presionarles para que se pongan la vacuna. Sin embargo, el club no hizo ningún comentario sobre la información del medio germano.

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Eric Maxim Choupo-Moting tuvieron que hacer cuarentena después de que su compañero Niklas Süle diera positivo hace dos semanas. Los tres internacionales alemanes se perdieron dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

Kimmich, que ha confirmado en público que no tiene la vacuna puesta, vuelve a estar confinado después de que una persona de su esfera privada diera positivo. Se ausentó en la derrota del viernes del Bayern contra el Augsburgo por 2-1 en la Bundesliga y también lo hará el martes contra el Dinamo de Kiev en la Liga de Campeones.