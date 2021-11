El ucraniano Andriy Shevchenko se convirtió, este domingo, en el nuevo entrenador del Genoa de la Serie A italiana, con un contrato hasta 2024, según informó el club genovés en una nota oficial.

“El Génova CFC anuncia que Andriy Shevchenko ha alcanzado un acuerdo con 777 Partners (dueño del club) y guiará al ‘Grifone’ hasta el 30 de junio de 2024”, se lee en el comunicado del club donde milita el volante chileno Pablo Galdames.

