Un hermoso reencuentro se vivió en la previa del duelo entre el París Saint-Germain y el RB Leipzig por Champions League, en el Parque de los Príncipes.

Resulta que al partido fue invitado el astro brasileño Ronaldinho, quien jugó en el conjunto francés durante los años 2001 y 2002.

Allí se reencontró en cancha con el argentino Lionel Messi, reciente fichaje del PSG.

El cara a cara se dio en el calentamiento del elenco que dirige Mauricio Pochettino. Mientras Messi realizaba trabajos físico, vio a lo lejos al brasileño dando entrevistas.

El número 30 corrió hasta el borde de la cancha y allí se abrazaron durante unos segundos, y se dedicaron algunas palabras

Las cámaras de la transmisión captaron el encuentro de estos dos astros que coincidieron en el Barcelona.

Messi and Ronaldinho linking up again.. this is too beautiful 😍 pic.twitter.com/SKffrBJpor

— J. (@MessiIizer) October 19, 2021