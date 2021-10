En la previa del duelo por Champions League entre Atlético de Madrid y Liverpool, Diego Simeone le respondió con una ‘sutileza’ a Jürgen Klopp, quien dijo que el equipo que dirige el Cholo no es de su agrado futbolístico.

En la conferencia de prensa realizada en Madrid, al DT del Atlético le preguntaron por las declaraciones de su par del Liverpool y Simeone respondió de manera irónica.

“Nothing (nada)”, expresó el Cholo, con una risa irónica, aclarando que no iba a responder sobre el tema.

Qué dijo Klopp sobre el Atlético de Simeone

El técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, calentó la previa del partido y dejó en claro que no simpatiza por el estilo de juego que pregona el Cholo Simeone, aunque lo respeta y considera exitoso.

“Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enojado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que concentrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así”, expresó Klopp.

Hay que recordar que Atlético de Madrid eliminó al Liverpool en los octavos de final de la edición 2020 de la Champions League en la cual el conjunto inglés venía de ser campeón en la pasada temporada. El partido terminó 3-2 en favor de los del Cholo Simeone, que ganaron en Anfield Road.

Champions League: Atlético de Madrid recibe a Liverpool

Atlético de Madrid afrontará un partido clave de fase de grupos ante Liverpool en el Wanda Metropolitano este martes a partir de las 16:00.

El equipo español tiene 4 puntos en el Grupo B y está detrás de los ingleses, líderes con 6.

Detrás, con una unidad viene el Porto de Portugal y cierra la tabla, sin puntos, el Milan de Italia.