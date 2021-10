El portero irlandés Aaron McCarey fue expulsado este fin de semana luego de que tras recibir un gol fuera a botar y encarar a los gritos a un compañero de equipo, que había perdido el balón y volvió a la jugada trotando.

El hecho ocurrió en el partido de la liga norirlandesa entre el Glentoran F.C, equipo de McCarey, y el Coleraine. El conjunto de McCarey estaba ganando por 2-1, pero sobre el final el rival empató tras una gran jugada individual.

El tema es que la jugada del empate empezó tras una pérdida del jugador del Glentoran, Bobby Burns, quien se ve en la imagen cómo vuelve trotando a la jugada, mientras los rivales avanzan en el campo hasta encontrar el gol del empate.

Inmediatamente cuando el balón alcanzó la red, McCarey fue a buscar al Burns, que había perdido el balón. Lo empujó y le empezó a gritar en el suelo, mientras sus compañeros trataban de calmar los ánimos.

De hecho, uno le tira un pelotazo al portero, que finalmente deja a Burns en el piso mientras sus compañeros lo asisten. Tras el incidente, el juez expulsó al portero McCarey por conducta violenta.

Después del partido, el entrenador Mick McDermott contó que en el vestuario el portero inmediatamente pidió disculpas por lo que pasó y le bajó el perfil al incidente. “Estoy más preocupado por cómo concedimos el empate antes del incidente”, dijo, según constata Sporting News.

Sin embargo, luego se explayó, aunque reconoció que todavía no puede ver bien la imagen como para dar una opinión. Eso sí, aclaró que el portero dijo que no golpeó a su compañero: “Los dos están afectados por lo que pasó, pero lo solucionaremos. Hablé con Bobby y dijo que (McCarey) no le pegó en la cara. No hubo contacto con su cara”.

“Bobby confirmó que no hubo contacto con su cara, pero que cuando cayó se golpeó la cabeza con el pasto y por eso tuvo esa reacción”, añadió.

“Tenemos reglas y protocolos, procedimientos y acciones disciplinarias. Si se prueba que hubo conducta violenta tendrán que asumir las consecuencias. No voy a seguir haciendo de esto un mayor incidente”, finalizó.