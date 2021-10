Están indignados y acusan un intento de ‘trampa’ de La Roja. Un grupo de fanáticos venezolanos llegó hasta el hotel donde se hospeda la ‘Vinotinto’ para arengar a su selección.

Un poco más de una decena de hinchas, con camisetas y banderas, se juntaron en la entrada del lugar para, además, fustigar a la dirigencia y autoridades chilenas por no haber permitido que el cuadro llanero entrenara esta jornada.

Al ritmo de “no podrán, hacernos trampas no podrán”, los seguidores se hicieron sentir durante un despacho en vivo del programa ESPN90 Chile.

“Esto es un papelón. Como pasó en el Brasil-Argentina, esto es un papelón. Hay mano atrás de esto, pareciera que quieren incomodar a los jugadores venezolanos y que nos puedan ganar”, afirmó uno de los presentes.

Otro fanático apuntó que “no sabemos si es la Conmebol, o la Federación chilena la que no la deja entrenar a la selección. Nos molesta, porque es a dos días del partido, si los dejan entrenar mañana, es solo un día… nos podrá afectar en el partido del jueves, por eso nuestra molestia”.

Consignar que la selección venezolana tenía pactada una práctica a las 17:00 horas en el Estadio Monumental, pero las “autoridades chilenas no permiten la salida de las delegación vinotinto al entrenamiento pautado”, aseguraron en un comunicado desde la federación de ese país.

Según reportó el espacio de ESPN, la ‘Vinotinto’ recibió la autorización cerca de dos horas después, pero como ya habían realizado una práctica en el hotel, decidieron no asistir al reducto de Pedrero.

"Y NO PODRÁN HACERNOS TRAMPA, NO PODRÁN"#ESPNF90Chile Hinchas venezolanos llegaron hasta el hotel de la Vinotinto y expresaron su malestar por la situación de su selección que no pudo entrenar hoy en el Estadio Monumental. Míralo por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/2yT1OUqFFs pic.twitter.com/juiP8nqYCZ

— ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 12, 2021