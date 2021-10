Despreciado hace un año por el Barcelona, aún en su memoria el momento en que Ronald Koeman lo apartó a los entrenamientos en solitario, Luis Suárez lució y ganó en el Atlético de Madrid, con el que se tomó la revancha, goleador y asistente para devorar al Barcelona este sábado.

El delantero uruguayo pidió perdón en la celebración de su tanto, el 2-0 al borde del descanso, y se guardó un gesto para el banquillo azulgrana, en recuerdo de lo que sufrió aquel verano, de aquella llamada en la que el técnico le comunicó que debía buscar destino y entrenarse aparte.

Luis Suárez: "Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció"

Hoy Luis Suárez hace gol al Barcelona y lo celebra haciendo el gesto de la llamada hacia el lugar donde se encontraba Koeman. La vida siempre te da revanchas. pic.twitter.com/jw90dzPQ2K

— Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) October 2, 2021