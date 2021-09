El entrenador de Paraguay, Eduardo Berizzo, señaló que los seleccionados de Sudamérica no deberían jugar las Clasificatorias al Mundial de Catar 2022 si los clubes europeos no permiten que sus jugadores se integren a los combinados nacionales.

“La competencia está adulterada. Me parece una cosa nefasta haber jugado la clasificación con la ausencia de jugadores. No hablo de la ausencia de nuestro jugador, sino que la competencia se vio adulterada”, expresó el ex director técnico de O’Higgins en la conferencia de prensa tras la victoria 2-1 de la ‘Albirroja’ sobre Venezuela este jueves en Asunción.

En la misma sintonía, el estratega argentino aseveró que “se vulneró el derecho de las diez federaciones de convocar con libertad. En marzo, dimos una respuesta contundente y en septiembre jugamos. Estoy en contra de jugar cuando se ve adulterada la competencia. Y encima, los futbolistas no pueden ejercer su sano derecho adquirido de representar a su país”.

Cabe consignar que Paraguay se vio privado de contar con uno de sus principales futbolistas, Miguel Almirón, del Newcastle United de Inglaterra por decisión del club donde milita.

“Si todos los seleccionadores no podemos escoger a nuestros jugadores, la competencia no se debe jugar”, sentenció.