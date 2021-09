Lionel Messi se confesó y remeció a los hinchas argentinos. La ‘Pulga’ protagonizó una emotiva entrevista que dejó varios titulares que se han tomado los medios en el vecino país.

Messi conversó con ESPN F90, programa que conduce Sebastián Vignolo, y se refirió a la obtención de la Copa América, al partido con Bolivia por Eliminatorias, a Lionel Scaloni, a su familia y a la cruel mirada del público, y del periodismo según el resultado.

“Había peleado tanto, soñado tanto, que en realidad no entendía lo que estaba pasando (al ganar la Copa América). Era como un sueño, fue un momento espectacular, estaba totalmente ido y paralizado. No podía creer que se había dado”, describió Messi el momento exacto en que terminó la final ante Brasil en el Maracaná antes de ser abrazado por todos sus compañeros.

“Hay un grupo increíble que empezó a aparecer en la Copa América de 2019. Antes también había un grupo espectacular, en 2014, 2015, 2016. Un grupo de amigos. El grupo se fue fortaleciendo. Habíamos llegado a finales, de la misma manera. Lo que pasa es que cuando ganás se ve de otra manera. Lamentablemente, si bien no es así, muchos se fijan en eso”, agregó Leo.

En la misma línea, Messi detalló que por primera vez tuvo vacaciones soñadas junto a su familia: “Por fin fue así desde el primer día al último, siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargados, sin ganas de nada”, reconoció.

"LOS PRIMEROS 15 DÍAS DE VACACIONES NO TENÍA GANAS DE NADA": #Messi confesó en #ESPNF90 cómo se sentía cada vez que vacacionaba luego de no cumplir su objetivo con la Selección. ¡QUÉ DISTINTAS FUERON ESTAS! pic.twitter.com/XkzLybdPN5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

El crack del PSG también se dio tiempo para hablar de las críticas que sufrieron de la prensa cuando los resultados no eran los mejores: “Una parte del periodismo nos trató de fracasados, que no sentíamos la camiseta y no teníamos que jugar más en la Selección”

“Siempre intentamos dar el máximo y ser campeones, no todo pasa por ganar o perder. Es muy difícil ganar un Mundial o la Copa América”, agregó.

Y ahora que hay un furor total en Argentina por la Selección, y hasta hay medios que hablan de La ‘Scaloneta’, el capitán albiceleste pidió mesura y humildad: “No hay que creerse los mejores del mundo. Hay muchísimas selecciones muy buenas, que quieren ser campeonas y compiten de igual a igual. Lo importante es dejar todo, y si no se pudo, no se pudo. Llegar a la final del Mundial y dos Copa América no son poca cosa”.

Finalmente, Lionel celebró el regreso del público a los estadios en su país, donde se esperan 17 mil personas para el pleito con Bolivia. “Estamos viendo que es una locura todo, una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Es un momento espectacular para nosotros, muchas ganas de disfrutar todo eso”, remató.