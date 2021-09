La escandalosa suspensión del clásico entre Brasil y Argentina sigue dando que hablar en todo el mundo y mientras tanto la AFA como la CBF preparan sus descargos y se especula con que el fallo de la FIFA se demorará un buen tiempo, Martín Liberman analizó el bochorno de San Pablo con fuertes críticas contra los jugadores de la Selección y Lionel Scaloni.

“Lo que hicieron los brasileños invadiendo el campo de juego fue un papelón histórico, pero los argentinos son todos guapos y matones. Pero si uno dice esto es un vendepatria”, lanzó el periodista en su programa Liberman Online por FM Late 93.1.

En diálogo con sus compañeros Daniel Avellaneda y Luis Gasulla, Liberman puso la lupa en la reacción de los futbolistas trasandinos ante el ingreso del efectivo enviado por Anvisa: “Estos pibes son muy matones, muy guapitos. Son estos millonarios que te llevan puesto sin hacer cola. Si entró un tipo a la cancha, corréte y que tome la decisión quien le corresponda. ¿Qué tenés que ir a pegarle vos?”.

En esta cuestión, el conductor rescató la actitud de Messi después de la suspensión y la diferenció del resto de sus compañeros: “Lionel un campeón, no se hizo el guapo como Otamendi y Paredes, esos guapos de cuarta. Messi no se hizo el guapo, habló como un caballero con Tite, con Neymar y Dani Alves. La confraternidad entre Argentina y Brasil me pareció una maravilla. Estos tipos dieron el ejemplo”.

Y otro protagonista que no se salvó de las críticas de Martín Liberman fue el DT de la Selección: “La AFA siempre de guapos, el Chiqui, Scaloni diciendo ‘no iba a permitir que me toquen a mis jugadores. Se comió el cuento de Alejandro Fantino. Tomátelas Scaloni”.

“Nos miente en la cara todo el tiempo pero como no está de modo criticar a Scaloni, que se recontra agrandó y no atiende el teléfono. Se agrandó un poquito Lionelcito pero está muy bien, salió campeón de América y además ha demostrado ser un un buen DT”.

Y cerró: “Si es verdad que trucharon la declaración, ojalá le caigan con todo el peso de la ley a los cuatro. Eso no quita que lo de Brasil fue bochornoso”.