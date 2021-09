Lionel Scaloni, DT de Argentina. repudió el accionar de las autoridades sanitarias brasileñas, que este domingo suspendieron el partido que disputaban Brasil y la Selección albiceleste en el Arena Corinthians, por la fecha 10 de las Eliminatorias sudamericanas.

“En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también”, dijo el DT de la Selección en alusión a los jugadores de la Premier League del plantel argentino, foco del conflicto sanitario.

“Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores”, expresó el entrenador de la Selección en TyC Sports.

“Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención”, enfatizó Scaloni.