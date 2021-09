Casi lo partió por la mitad. El astro argentino Lionel Messi fue víctima de un brutal patadón en la victoria parcial de la ‘albiceleste’ sobre Venezuela por clasificatorias.

Iban 27 minutos de iniciado el partido cuando Adrián Martínez, que había ingresado hace apenas seis minutos, le pegó una patada escalofriante al astro del PSG.

El venezolano le fue con todo a la pierna izquierda del argentino, dejándolo tendido en el piso. Se temió lo peor, debido a la gravedad de la entrada.

El árbitro Leodán González le mostró en primera instancia la cartulina amarilla al jugador, pero tras revisar la jugada en el VAR le retiró la tarjeta y decidió expulsarlo con roja directa.

Afortunadamente, Messi se repuso y pudo continuar jugando sin problemas.

Entrada no mínimo criminosa do venezuelano no Messi. Que loucura!pic.twitter.com/2QvGx5KxFH

— André Hernan (@andrehernan) September 3, 2021