El delantero español de 18 años Ansu Fati, surgido de la cantera del FC Barcelona, llevará el número 10 que durante tantos años lució el astro argentino Lionel Messi, anunció el club español.

En un video publicado por el FC Barcelona en las redes sociales, y bajo el epígrafe “un 10 de La Masía” (como se conoce familiarmente a la academia del club), se puede ver a Fati acercando su camiseta sin dorsal hasta la cámara, y alejarla ya con el dorsal “10” bajo su nombre.

Un dorsal que antes de Messi lucieron otros grandes jugadores, como los brasileños Ronaldinho, Rivaldo o Romario.

Se había especulado con que el Barça podría retirar el dorsal que lució el mejor jugador de su historia, ya que Messi se fue al París Saint-Germain francés en agosto porque el equipo español, con una deuda de 1.350 millones de euros (1.595 millones de dólares), no podía hacer frente a su salario.

Ansu Fati, de 18 años, nacido en Guinea Bisáu pero internacional por España, llegó en 2012 a las categorías inferiores del Barcelona procedente de las del Sevilla, y debutó con el primer equipo en agosto de 2019 con apenas 16 años.

En la temporada 2019-2020 disputó 24 partidos y anotó 7 goles, pero en la siguiente sufrió una grave lesión de menisco en un partido ante el Betis, en noviembre de 2020, que le ha tenido apartado del equipo hasta ahora, aunque se espera que reaparezca en los próximos partidos.

Messi marcó 672 goles con la camiseta del Barça y le llevó a ganar 35 títulos, entre ellos 10 ligas y 4 Ligas de Campeones.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021