Bomba en el mercado de pases europeo. El delantero del Inter de Milán, Romelu Lukaku, tendría todo listo para volver a Premier League tras una millonaria oferta de 115 millones de euros que irían a las arcas del elenco lombardo.

Así lo informó el especialista en fichajes del ‘Viejo Continente’, Fabrizio Romano, en su cuenta de Twitter. El periodista italiano señaló que la operación se encuentra lista y que sólo resta afinar los últimos detalles con un antiguo conocido del belga; el Chelsea.

Romelu Lukaku to Chelsea, confirmed and here we go! The agreement is set to be completed after further talks. €115m to Inter and no players included. Paperworks to be signed once details are fixed. 🔵🤝 #CFC

Lukaku will sign a long-term contract for €12m + add ons. 🇧🇪 #Chelsea pic.twitter.com/N47ksuRGpM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2021