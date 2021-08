Khalifah Bin Hamad Al Thani, miembro de la familia Al Thani, a la cual pertenece el dueño del PSG, confirmó en su cuenta de Twitter que Lionel Messi es nuevo jugador del París Saint Germain y que se hará oficial en las próximas horas.

El Emir de Catar es dueño de Qatar Sports, empresa dueña del PSG. En el posteo, Khalifah Bin Hamad Al Thani aseguró: “Las negociaciones concluyeron oficialmente, se anunciará más tarde”.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021