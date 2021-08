El defensor del Leicester City Wesley Fofana sufrió la fractura de peroné en el partido amistoso de pretemporada entre los ‘Foxes’ y el Villarreal.

A los 61 minutos de juego el joven ariete del Villarreal, Fernando Niño, embistió con una barrida a Fofana, que se enganchó con las piernas del delantero español y sufrió la terrible fractura.

Debió se retirado del campo de juego con oxígeno y las imágenes eran evidentes: había tenido una fractura.

Horas más tarde desde el Leicester informaron que el jugador se encontraba en buen estado dentro de lo lamentable de la lesión y le propio jugador publicó un mensaje agradeciendo el apoyo.

“Hola chicos, muchas gracias por todos sus mensajes. Hoy es un mal día pero estoy en un club tremendo con un equipo médico maravilloso. Les daré noticias en cuanto tenga un diagnóstico definitivo pero ya sabemos que tengo una fractura de peroné. Vendré pronto y más fuerte: no se preocupen”, escribió el defensor de 20 años de edad.

Finalmente el partido terminó 3-2 en favor al cuadro inglés, que tuvo que lamentar la lesión del juvenil, que se perderá el inicio de la temporada y gran parte de esta.

Este sábado el Leicester deberá enfrentar al Manchester City en la final de la Community Shield.

This is unnecessary and so sad to see in a pre season friendly

Get well Wesley Fofana pic.twitter.com/pZPq8yIp9t

— MonroeIsUtd🔴 (@Monroe_Utd) August 4, 2021