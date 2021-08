Finalmente llegó el día que ningún hincha del Barcelona esperaba: Lionel Messi le dice adiós al cuadro culé, cerrando una etapa que se extendió por más de 20 años.

Tras la ‘bomba’, múltiples han sido las reacciones. Posibles equipos, memes y homenajes se han tomado las redes sociales en torno a la ‘pulga’.

Una de estas reacciones llamó la atención de miles de hinchas, y destaca por la emotividad y genialidad de sus creadores.

El medio estadounidense Bleacher Report publicó un hermoso video donde se muestra, desde principio a fin, la aventura de Messi en el conjunto azulgrana.

La firma de su primer contrato, sus inicios con Ronaldinho y la era dorada con Pep Guardiola, son algunos de los momentos que aparecen en el video.

Messi’s historic run with Barcelona comes to an end ✊ @brfootball pic.twitter.com/urGTvMMNE5

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 5, 2021