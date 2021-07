Leandro Paredes, volante central de la Selección argentina, reveló el contenido de la charla que mantuvo junto a Lionel Messi y Neymar al término de la final de la Copa América entre el equipo nacional y Brasil, el pasado sábado en el estadio Maracaná.

“La verdad que no hablamos de la final, hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia“, contó el volante de PSG en una entrevista con TyC Sports.

“Hablamos de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones que ya se había terminado todo, de qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma”,

Paredes, compañero de Neymar en Paris Saint Germain y socio de Messi en la Selección, destacó la humildad de los astros de ambos equipos.

“Solo puedo decir cosas positivas de ambos. En esa charla te das cuenta la clase de persona que son los dos.“, expresó.

“Más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen, de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas. La humildad que te da eso es increíble”, agregó el volante nacido en San Justo.

Paredes reveló que Neymar le dejó un mensaje en el teléfono al término del partido: “Con él habíamos arreglado de cambiar la camiseta y cuando terminó el partido no pudimos hacerlo. Yo estaba en el campo festejando y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de él diciendo que me esperaba afuera”.