La sanción de tres partidos a puerta cerrada a Hungría dictada por la UEFA debido al comportamiento discriminatorio de sus aficionados es “patética” y “cobarde” por el uso de “soplones”, aseguró este sábado el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

“La comisión que ha tomado esa decisión es una entidad patética y cobarde. ¡Que se avergüencen!”, sostuvo Szijjártó en un breve mensaje en la red social Facebook.

La UEFA informó ayer de la sanción a la Federación de Fútbol de Hungría (MLSZ) por el comportamiento discriminatorio de sus aficionados durante tres encuentros de la Eurocopa, el Hungría-Portugal del 15 de junio, el Hungría-Francia del 19 de junio y el Alemania-Hungría del 23 de junio.

Los tres próximos partidos en casa de Hungría se jugarán a puerta cerrada, aunque el tercero de ellos queda en suspenso con la condición de que los aficionados no reincidan durante dos años.

De forma adicional la MLSZ deberá pagar una multa de 100.000 euros y durante los partidos que su selección juegue a puerta cerrada tendrá que desplegar una pancarta con el ‘hashtag’ #EqualGame con el logotipo en él de la UEFA.

“Parece que la UEFA sigue utilizando en las gradas los soplones ya conocidos anteriormente (…), que no tienen otra cosa que escribir informes sobre lo que han dicho (o no han dicho) en las gradas. Como en el comunismo: no es necesario tener pruebas, basta la acusación del soplón”, agrega el ministro.

Según el líder de la diplomacia húngara, la UEFA no ha sancionado otros casos, como cuando el público usó punteros láser o entró en la cancha, aunque sin mencionar ejemplos concretos.

Aunque Szijjártó no desmiente que hubiera “comportamiento discriminatorio” en los partidos, sí recuerda que las gradas del Puskás Aréna estuvieron llenas en los partidos, algo que calificó “de un recuerdo eterno para todos”.

El público de Hungría generó críticas ya antes de los partidos de la Eurocopa, como cuando en un amistoso contra Irlanda reaccionó con abucheos cuando los irlandeses se arrodillaron en un gesto contra el racismo.

La UEFA aseguró el 20 de junio que investigaba los partidos que Hungría jugó contra Portugal y Francia, por casos como los abucheos y gritos racistas cuando Kylian Mbappé y Karim Benzema tocaban el balón.