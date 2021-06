Los coletazos de la Superliga Europea no se detienen. La Federación Inglesa (FA) anunció que, de concretarse el torneo ideado por Florentino Pérez, castigará a los clubes de la Premier League que participen con la prohibición de fichar futbolistas extranjeros.

Cabe destacar que el organismo rector del fútbol inglés consiguió, antes de que se anunciara la creación de esta particular competición, que los clubes que componen el ‘Big Six’ (Man. United, Man. City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham) dieran un paso atrás y lo hicieran de manera pública.

La dura advertencia fue dada a conocer por Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA, quien señaló que en caso de que siga adelante la Superliga, trabajará en conjunto con el Ministerio del Interior para negar el permiso de trabajo a jugadores que no sean del Reino Unido y sobre todo, con el poder que tienen después del Brexit.

“Podemos modificar algunos aspectos del sistema de visas para asegurarnos de que las personas sólo obtengan visas de los concursos que acreditamos. Entonces, no se puede atraer talento extranjero para jugar en competiciones que no regulamos. No pueden traer extranjeros para jugar la Superliga”, recalcó Bullingham.

A su vez, el director inglés explicó que en adelante “nos aseguraremos de que nuestro libro de reglas sea más estricto. La Premier League está haciendo lo mismo. Estamos trabajando en algunos ajustes”.

“Hay una legislación gubernamental para evitar la Superliga. Desde el principio tuvimos muy claro que nos oponíamos y que íbamos a utilizar nuestro reglamento para detenerla. Los clubs definitivamente iban a adoptar una posición legal anticompetitiva al respecto. Eso es lo que queríamos que hiciera el gobierno y se comprometieron muy rápido”, finalizó Mark Bullingham.