Con cero puntos en su casillero tras dos derrotas inmerecidas y en medio de un tobogán de emociones por el drama vivido con su estrella, Christian Eriksen, Dinamarca llega a la última jornada de la fase grupal de la Eurocopa sin otra opción que ganar frente a una Rusia a la que le vale un empate.

Hace poco más de una semana la “Dinamita roja” llegaba en un ambiente de euforia, avalada por su buenos números (solo dos derrotas en cinco años) y por el hecho de jugar por primera vez en casa un gran torneo. Ahora se encuentra al borde del precipicio, pero si gana, puede acabar incluso segunda de su grupo.

Nada se entiende sin el colapso sufrido por Eriksen en el minuto 43 contra Finlandia, con los médicos tratando de reanimarlo y sus compañeros llorando y rezando en torno a él. El partido se reanudó casi dos horas después y los finlandeses, en su único tiro a puerta, marcaron frente a un rival muy superior pese a la ansiedad.

Cinco días después y en un ambiente desatado, Dinamarca se comió a Bélgica en una primera parte sobresaliente, pero acabó cediendo a la calidad de De Bruyne y Lukaku.

Ningún equipo tira más en todo el torneo que Dinamarca (45 disparos), el segundo que más balones recupera. Pero eso no le ha valido para sumar siquiera un punto. “Surrealista”, ha dicho el seleccionador danés, Kasper Hjulmand.

Con Eriksen ya de alta, después de que le colocaran un desfibrilador automático, el equipo se muestra convencido de que ganará a Rusia y cuenta con que Bélgica, ya clasificada, se deshaga de Finlandia para acabar como segunda.

La obligación de ganar y la menor entidad del rival hace suponer que Dinamarca regresará a la línea de cuatro atrás y que el jovencísimo Damsgaard, que impresionó contra Bélgica, seguirá “haciendo” de Eriksen. La duda será quién ocupa el puesto de delantero centro, Wind o Dolberg. O si Hjulmand sorprende con el extremo Skov Olsen y mueve al medio a Braithwaite o a Poulsen.

A los rusos les vale el empate para meterse en los octavos de final como segundo, siempre que los finlandeses no derroten a los belgas, líder del Grupo B con seis puntos. No obstante, la historia dice que a los rusos no se les da bien jugar a no perder.

La victoria por la mínima ante los finlandeses fue un alivio para el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, muy criticado después caer con claridad ante los “diablos rojos” en la primera jornada.

Por eso, es probable que insista en colocar juntos en el once titular a los futbolistas más creativos del equipo: Miranchuk y Golovín. El primero, centrocampista del Atalanta, marcó el gol de la victoria.

Hay más dudas con el goleador ruso Artiom Dzyuba. Se le ve cansado y sin chispa en esta Eurocopa. Pero, además de ser el pichichi de la liga rusa, es el capitán, por lo que la posibilidad de que el titular sea el atacante del Spartak Moscú, Alexandr Sóbolev, es poco probable.

El que parece recuperado de su dolorosa caída contra los finlandeses es Mario Fernandes, un jugador vital en el esquema de Cherchésov. El sábado entrenó junto al resto del grupo, por lo que se espera que vuelva a ocupar el lateral derecho.

La duda está en si los rusos insistirán en jugar con el medio defensivo Bárinov como tercer central o Cherchésov recuperará finalmente a uno de sus favoritos, Fiódor Kudriashov, que se perdió los dos primeros partidos por una inoportuna lesión, pero que ya entrena con normalidad.

Además de jugar en Copenhague, los rusos tienen otro hándicap. Por motivos sanitarios, las autoridades danesas no han permitido viajar a los aficionados rusos, ni siquiera a los vacunados con Sputnik V, ya que ese preparado aún no ha sido autorizado por el regulador europeo.

Alineaciones probables

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle; Delaney, Damsgaard, Højbjerg; Braithwaite, Wind o Dolberg, Poulsen.

Rusia: Safónov; Mario Fernandes, Dzhikiya, Divéev, Kudriashov o Bárinov, Kuzyáev; Ozdóev, Zobnin; A.Miranchuk, Golovín y Dzyuba.