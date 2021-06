El empate 2-2 de Argentina ante Colombia no dejó buenas impresiones en la fanaticada trasandina y en redes sociales, cargaron en contra de un icónico futbolista del país vecino; Nicolás Otamendi.

El defensor que milita en el Benfica no tuvo un buen cometido y en Twitter, los hinchas de la ‘Albiceleste’ lo hicieron saber, descargando toda su ira hacia uno de los nominados que más partidos tiene con la Selección Argentina (75).

Además de no mostrar seguridad en la zaga defensiva, en el minuto 50, el ex Manchester City cometió un innecesario penal al tocar el balón con su brazo, que Luis Muriel intercambió por gol.

Dentro de las principales críticas, los seguidores argentinos no perdonaron las oportunidades que ha tenido Otamendi en la selección y lo mal que, bajo su punto, ha rendido en la mayoría de las ocasiones.

Si Otamendi opina, no estoy de acuerdo

Si Otamendi habla, ignoro

Si Otamendi falla, me río

Si Otamendi tiene 100 haters, yo soy uno de ellos

Si Otamendi tiene 1 hater, yo soy ese hater

Si Otamendi no tiene un hater, es porque ya no estoy en este mundo

— Justin (@ciruja1909_) June 9, 2021