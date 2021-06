Mientras los jugadores del Leeds United disfrutan de merecidas vacaciones tras su positiva temporada de retorno a la Premier League, en la que acabaron noveno, su -hasta ahora- entrenador Marcelo Bielsa no toma pausas.

Resulta que el DT rosarino fue captado dirigiendo la práctica de un equipo infantil, sub 11, en Yorkshire.

El hecho llamó la atención de un fanático del Leeds que estaba en el lugar y decidió compartir la historia, con una fotografía, en Redes. Obviamente, se viralizó,

En la imagen se puede ver a Bielsa, en una especie de círculo, dando indicaciones a los niños que lo observan con admiración.

“¿Con qué frecuencia aparece un entrenador de la Premier League un lunes por la noche fuera de temporada para dirigir una sesión de entrenamiento de Sub 11?”, escribió @JPHElectrical en Twitter.

“Esta es una de las razones por las que este hombre será considerado como una leyenda del Leeds”, elogió también el hincha.

Recordemos que Marcelo Bielsa aún no ha firmado su continuidad en el cuadro de Elland Road. Los fanáticos claman y ruegan por la extensión del contrato.

How often do you get a Premier league manager turning up on a Monday night out of season, to take a U11's training session.

This is one of the reasons why this man will be classed as a Leeds Legend.#lufc #mot #waccoe pic.twitter.com/75Qy9TClQ4

— Sparky J (@JPHElectrical) June 8, 2021