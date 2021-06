Este martes se disputa una nueva jornada de Clasificatorias al Mundial de Catar 2022, con enfrentamientos que llegarán a las pantallas de TNT Sports, señal que tendrá todos los partidos de la competición en busca de cupos a la nueva cita mundialera.

Se trata de la octava jornada que tendrá a Chile como protagonista, disputando -el que se espera- un reñido enfrentamiento ante la selección de Bolivia, que sorprendió como local y venció a Venezuela por 3-1, obteniendo su primera victoria en el proceso.

Duro rival para La Roja de Martin Lasarte, que quiere conseguir sus primeros tres puntos al mando de la Selección, en un reducto conocido para el estratega uruguayo, como San Carlos de Apoquindo.

El partido tendrá mano a mano a dos goleadores de estirpe como Marcelo Moreno Martins, que viene de marcar un doblete; y Alexis Sánchez, a esta altura goleador histórico de la selección Chilena, que anotó ante Argentina y buscará marcar nuevamente a “La Verde”, escuadra a la cual ya le ha marcado en 4 ocasiones.

Antes será el turno de Ecuador y Perú, quienes abrirán la jornada en Quito. Los locales aparecen en la tercera posición de la tabla, con el anhelo de seguir peleando arriba de la mano del delantero Gonzalo Plata, que espera retomar la senda goleadora de Enner Valencia, suspendido para este duelo por acumulación de tarjetas amarillas. Es por ello que intentarán lavar sus heridas, tras su derrota con Brasil, ante un rival que marcha como colista y viene de una derrota frente a Colombia, lo que ha condicionado la permanencia del “Tigre” Gareca en la banca peruana.

Luego Venezuela y Uruguay darán el vamos a un partido que se anticipa en el papel como equilibrado. La “Vinotinto” cayó en su visita a Bolivia y espera rescatar con la dirección del portugués José Peseiro al menos un punto en casa, ante una selección uruguaya que empató con polémica ante Paraguay, en un encuentro que sigue dando de qué hablar, por un gol anulado a “La Celeste” debido a una supuesta posición de adelanto del charrúa Jonathan Rodríguez. Cobro errado que propició la suspensión indefinida de los árbitros del duelo.

Colombia y Argentina animarán otro de los platos fuertes de la fecha. El impresionante equipo colombiano del ex técnico de Chile, Reinaldo Rueda, quiere seguir sorprendiendo. Luego de una abultada goleada como visitante a Perú, los “Cafeteros” van por la Argentina de Lionel Messi y compañía, que quiere volver al triunfo para no dejar la segunda posición de la tabla. Electrizante frente a frente que llegará como antesala de otro partido de infarto: Paraguay vs. Brasil.

La ‘Verde-Amarela’ de Tite aparece como el único equipo con puntaje perfecto, con cinco partidos jugados y cinco ganados, por lo que apuesta a seguir llenándose de triunfos. Paraguay de Eduardo “Toto” Berizzo y su defensa, intentarán hacerle frente a Neymar y compañía, que se proyecta como el combinado con mayo diferencia de goles a su favor, con 14 tantos marcados y solo dos en contra.

Octava Fecha Clasificatorias

Martes 08 de Junio

ECUADOR VS. PERÚ – 17:00 HRS.

VENEZUELA vs. URUGUAY – 18:30 HRS.

COLOMBIA vs. ARGENTINA – 19:00 HRS.

PARAGUAY vs. BRASIL – 20:30 HRS.

CHILE vs. BOLIVIA – 21:30 HRS.